У Чорному та Азовському морі чергує 7 ворожих кораблів та субмарина з "Калібрами"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морі 7 ворожих кораблів. Ранком до них доєднався підводний човен споряджений 4 "Калібрами". Про це повідомило Оперативне командування "Південь", пише УНН.
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"Корабельне угруповання ворога в Чорному та Азовському морях складається з 8 одиниць, зранку посилено 1 підводним ракетоносієм, спорядженим 4 "Калібрами",- йдеться в повідомленні ОК "Південь" в Telegram.
Деталі
Перед світанком ворог підступно вдарив 4-ма КАБ в район Козацького та по житлових кварталах Берислава. В місті пошкоджено 5 будівель, двоє цивільних загинуло, ще одна особа отримала важкі поранення. За добу кількість обстрілів сягнула за пів сотні.
Ворог вночі бив по Антонівці 4 рази, також тричі обстріляв Очаків, бив по прибережним Херсону, Золотій Балці, Гаврилівці і Михайлівці, тероризував і Куцурубську громаду. Пошкоджено приватні будинки, поранено ще одну цивільну особу.
Ворог не припиняє повітряної розвідки, а ми продовжуємо вкладати безпілотних шпигунів, повідомляє ОК "Підень" - в районі Очакова знищено БпЛА типу “Мерлін”. Вчора вдень КАБами був атакований напрямок Кізомису. Обійшлося без людських втрат.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами влучною роботою завдано втрат ворогу із знищенням ЗРК “Стріла-10”, ПТРК, 3 одиниць авто-бронетихніки, польового пункту боєпостачання та спостережного пункту. Бойова робота триває",- заначає Оперативне командування.
"Будьте пильні та свідомі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не наражайте себе на мінну небезпеку, ані на суші, ані на воді", - додається в повідомленні.
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