В Черном и Азовском море дежурит 7 вражеских кораблей и субмарина с "Калибрами"

Цитата

"Корабельная группировка врага в Черном и Азовском морях состоит из 8 единиц, утром усилена 1 подводным ракетоносителем, снаряженным 4 "Калибрами",- говорится в сообщении ОК "Юг" в Telegram.

Детали

Перед рассветом враг коварно ударил 4-мя КАБ в район Казацкого и по жилым кварталам Берислава. В городе повреждено 5 зданий, двое гражданских погибли, еще один человек получил тяжелые ранения. За сутки количество обстрелов достигло полусотни.

Враг ночью бил по Антоновке 4 раза, также трижды обстрелял Очаков, бил по прибрежным Херсону, Золотой Балке, Гавриловке и Михайловке, терроризировал и Куцурубскую общину. Повреждены частные дома, ранено еще одно гражданское лицо.

Враг не прекращает воздушной разведки, а мы продолжаем вкладывать беспилотных шпионов, пишет ОК "Юг" - в районе Очакова уничтожен БпЛА типа “Мерлин”. Вчера днем КАБами было атаковано направление Кизомыса. Обошлось без человеческих потерь.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями точной работой нанесены потери врагу с уничтожением ЗРК “Стрела-10”, ПТРК, 3 единиц авто-бронетехники, полевого пункта боеснабжения и наблюдательного пункта. Боевая работа продолжается", - отмечает Оперативное командование.

"Будьте бдительны и сознательны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не подвергайте себя минной опасности, ни на суше, ни на воде", - добавляется в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб