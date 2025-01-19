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У Черкасах жінка влаштувала стрілянину в магазині

У Черкасах жінка влаштувала стрілянину в магазині

Київ • УНН

 • 42317 перегляди

У магазині на вулиці Митницькій жінка почала стріляти з пістолета, але відвідувачі її знешкодили. Постраждалих немає, зловмисниці загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.

У одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. Про це повідомила поліція Черкащини, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався ввечері 17 січня на вулиці Митницькій. Жінка увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. У приміщенні в той момент перебували покупці та персонал. 

Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися. Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України

- йдеться в повідомленні поліції.

Наразі слідчі  з'ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від обслідування вона відмовилася. Зброю в неї вилучили та скерували на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.  

СБУ затримала 15 торговців трофейною зброєю у чотирьох регіонах України19.01.25, 12:36 • 34870 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
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