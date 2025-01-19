У Черкасах жінка влаштувала стрілянину в магазині
Київ • УНН
У магазині на вулиці Митницькій жінка почала стріляти з пістолета, але відвідувачі її знешкодили. Постраждалих немає, зловмисниці загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство.
У одному з магазинів Черкас жінка влаштувала стрілянину. Покупці, що були там, змогли затримати зловмисницю та передали її правоохоронцям. Про це повідомила поліція Черкащини, пише УНН.
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Інцидент стався ввечері 17 січня на вулиці Митницькій. Жінка увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. У приміщенні в той момент перебували покупці та персонал.
Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися. Вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські прибули на місце події оперативно та затримали правопорушницю в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України
Наразі слідчі з'ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від обслідування вона відмовилася. Зброю в неї вилучили та скерували на дослідження до Черкаського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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