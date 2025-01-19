В Черкассах женщина устроила стрельбу в магазине

В одном из магазинов Черкасс женщина устроила стрельбу. Покупатели, которые были там, смогли задержать злоумышленницу и передали ее правоохранителям. Об этом сообщила полиция Черкасской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел вечером 17 января на улице Мытницкой. Женщина вошла в местный магазин с пистолетом и открыла огонь. В помещении в тот момент находились покупатели и персонал.

Выстрелы напугали людей и, к счастью, никто из них не пострадал. Несмотря на шок, работники магазина и клиенты не растерялись. Они обезоружили женщину и вызвали полицию. Полицейские прибыли на место происшествия оперативно и задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - говорится в сообщении полиции.

Сейчас следователи выясняют мотивы ее действий, которые квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Находилась ли женщина в состоянии опьянения пока неизвестно, потому что от обследования она отказалась. Оружие у нее изъяли и направили на исследование в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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