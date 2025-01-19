В Черкассах женщина устроила стрельбу в магазине
Киев • УНН
В магазине на улице Мытницкой женщина начала стрелять из пистолета, но посетители ее обезвредили. Пострадавших нет, злоумышленнице грозит до 7 лет заключения за хулиганство.
В одном из магазинов Черкасс женщина устроила стрельбу. Покупатели, которые были там, смогли задержать злоумышленницу и передали ее правоохранителям. Об этом сообщила полиция Черкасской области, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошел вечером 17 января на улице Мытницкой. Женщина вошла в местный магазин с пистолетом и открыла огонь. В помещении в тот момент находились покупатели и персонал.
Выстрелы напугали людей и, к счастью, никто из них не пострадал. Несмотря на шок, работники магазина и клиенты не растерялись. Они обезоружили женщину и вызвали полицию. Полицейские прибыли на место происшествия оперативно и задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины
Сейчас следователи выясняют мотивы ее действий, которые квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Находилась ли женщина в состоянии опьянения пока неизвестно, потому что от обследования она отказалась. Оружие у нее изъяли и направили на исследование в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ей грозит от трех до семи лет лишения свободы.
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