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У Черкасах затримали рекетира, який забрав у підприємця автомобіль Tesla та вимагав виплатити 1,5 млн грн

Київ • УНН

 • 21361 перегляди

Правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав у власника транспортної компанії 1,5 млн грн неіснуючого боргу. Зловмисника спіймали під час отримання частини "боргу" в розмірі 20 тис доларів США.

У Черкасах затримали рекетира, який забрав у підприємця автомобіль Tesla та вимагав виплатити 1,5 млн грн

У Черкасах затримано рекетира, який вимагав у підприємця 1,5 млн грн неіснуючого боргу. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

У Черкасах повідомлено про підозру місцевому жителю за фактами вимагання та незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаного з погрозою застосування насильства (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України). Наразі він під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, підозрюваний, погрожуючи фізичною розправою, вимагав від співвласника товариства з пасажирських перевезень 1,5 млн грн неіснуючого боргу. Він діяв в інтересах бізнес-партнера потерпілого, якому останній нібито був винен цю суму коштів.

У якості застави та гарантії передачі грошей він змусив підприємця написати розписку про передачу автомобіля Tesla, ключів від транспортного засобу й свідоцтва про реєстрацію

- додали в прокуратурі.

Правоохоронці затримали підозрюваного в одному із закладів обласного центру під час передачі частини "боргу" у сумі 20 тис доларів США.

Нагадаємо

Група наркоторговців на Тернопільщині щомісяця збувала 3,5 кг психотропів, заробляючи $10 тис. Правоохоронці вилучили 10 кг речовин вартістю 10 млн грн. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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