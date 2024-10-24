В Черкассах задержали рэкетира, который забрал у предпринимателя автомобиль Tesla и требовал выплатить 1,5 млн грн

В Черкассах задержан рэкетир, который требовал у предпринимателя 1,5 млн грн несуществующего долга. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В Черкассах сообщено о подозрении местному жителю по фактам вымогательства и незаконного завладения транспортным средством, соединенного с угрозой применения насилия (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 УК Украины). Сейчас он под стражей без права внесения залога.

По данным следствия, подозреваемый, угрожая физической расправой, требовал от совладельца общества по пассажирским перевозкам 1,5 млн грн несуществующего долга. Он действовал в интересах бизнес-партнера потерпевшего, которому последний якобы был должен эту сумму средств.

В качестве залога и гарантии передачи денег он заставил предпринимателя написать расписку о передаче автомобиля Tesla, ключей от транспортного средства и свидетельства о регистрации - добавили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемого в одном из заведений областного центра во время передачи части "долга" в сумме 20 тыс долларов США.

Напомним

Группа наркоторговцев на Тернопольщине ежемесячно сбывала 3,5 кг психотропов, зарабатывая $10 тыс. Правоохранители изъяли 10 кг веществ стоимостью 10 млн грн. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

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