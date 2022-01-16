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У Черкасах за допомогою дрона виявили тіло затонулого чоловіка

У Черкасах за допомогою дрона виявили тіло затонулого чоловіка

Київ • УНН

 • 46814 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Черкасах під час пошуків рятувальники за допомогою підводного дрона виявили тіло зниклого чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Деталі

Як зазначили, 16 січня під час патрулювання узбережжя річки Дніпро в районі пляжу Рів'єра на відстані майже 150 м від берега виявили ймовірне місце провалу людини під кригу.

Дно річки обстежили за допомогою підводного дрона, після чого було виявлено тіло чоловіка.

Загиблого дістали з глибини приблизно 6 м.

Обставини події з'ясовують.

Нагадаємо

12 січня у річці Луга поблизу села Заріччя Волинської області рятувальники виявили тіло неповнолітнього хлопчика.

Українські Національні Новини

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