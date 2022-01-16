У Черкасах за допомогою дрона виявили тіло затонулого чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Черкасах під час пошуків рятувальники за допомогою підводного дрона виявили тіло зниклого чоловіка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Як зазначили, 16 січня під час патрулювання узбережжя річки Дніпро в районі пляжу Рів'єра на відстані майже 150 м від берега виявили ймовірне місце провалу людини під кригу.
Дно річки обстежили за допомогою підводного дрона, після чого було виявлено тіло чоловіка.
Загиблого дістали з глибини приблизно 6 м.
Обставини події з'ясовують.
Нагадаємо
12 січня у річці Луга поблизу села Заріччя Волинської області рятувальники виявили тіло неповнолітнього хлопчика.