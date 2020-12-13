У Чечні за добу зафіксували одразу шість землетрусів

“Варто зазначити, що вся територія Північного Кавказу схильна до землетрусів. Незначні сейсмоподії трапляються по всьому світу щодня. Вони не несуть ніяких наслідків”, — повідомив представник відомства.

Він також зазначив, що точно передбачити час і місце землетрусу неможливо.

Перші підземні поштовхи магнітудою 5,6 були зафіксовані в 00:30 за московським часом (далі вказано також московський час — ред.) в Урус-Мартанівському району Чечні на глибині 25 км. Наступний землетрус стався о 12:15 магнітудою 3,7 в 45 км на південний схід від Грозного. Пізніше підземні поштовхи також були зареєстровані о 14:40 магнітудою 4,1, о 15:08 магнітудою 3,1, а також о 16:05 магнітудою 3,8.

У пресслужбі МНС підкреслили, що ніяких повідомлень про постраждалих або якісь наслідки від землетрусу в відомство не надходило.