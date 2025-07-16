У будні дні кордон України перетинають 120-125 тисяч людей - ДПСУ

У будні дні в середньому кордон України перетинають 120-125 тисяч осіб. У вихідні цей показник може зростати до 140-150 тисяч в обидва кінці, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, повідомляє УНН.

Деталі

В середньому у будні дні кордон перетинає 120-125 тисяч громадян. В травні такі показники складали 80-85 тисяч.

У вихідні, суботу-неділю, пасажиропотік зростає значно попри те, що він і так загалом зріс на літній період, і має такі вже пікові показники.

Андрій Демченко додав, що останніми вихідними було зафіксовано рекордну кількість перетину кордону в обох напрямках.

В ці вихідні кількість перетинів у суботу фіксувалася на рівні 141 тисячі громадян, а в неділю це було майже 150 тисяч перетинів кордону. Якщо бути точним – 148,5 тисяч громадян перетнули кордон в обох напрямках - розповів Демченко.

Доповнення

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