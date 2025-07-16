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В будние дни границу Украины пересекают 120-125 тысяч человек - ГПСУ

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в будние дни границу Украины пересекают 120-125 тысяч человек, а в выходные этот показатель возрастает до 140-150 тысяч. В последние выходные зафиксированы рекордные 141 тысяча в субботу и почти 150 тысяч в воскресенье.

В будние дни границу Украины пересекают 120-125 тысяч человек - ГПСУ

 В будние дни в среднем границу Украины пересекают 120-125 тысяч человек. В выходные этот показатель может возрастать до 140-150 тысяч в обе стороны, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, сообщает УНН.

Детали

В среднем в будние дни границу пересекает 120-125 тысяч граждан. В мае такие показатели составляли 80-85 тысяч.

В выходные, субботу-воскресенье, пассажиропоток значительно возрастает, несмотря на то, что он и так в целом вырос на летний период, и имеет такие уже пиковые показатели.

Андрей Демченко добавил, что в последние выходные было зафиксировано рекордное количество пересечений границы в обоих направлениях.

В эти выходные количество пересечений в субботу фиксировалось на уровне 141 тысячи граждан, а в воскресенье это было почти 150 тысяч пересечений границы. Если быть точным – 148,5 тысяч граждан пересекли границу в обоих направлениях

- рассказал Демченко.

Дополнение

Минразвития временно изменило работу приложения еЧерга для пункта пропуска "Шегини-Медика" с 10 июля для автобусов. Регистрация доступна только для регулярных рейсов, нерегулярные перенаправлены на "Нижанковичи – Мальховичи".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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