У Британії виявлено чергову кремлівську шпигунську мережу, націлену на російських дисидентів

У Великій Британії виявлено другу кремлівську шпигунську мережу, націлену на російських дисидентів. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

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Зазначається, що журналіст Роман Доброхотов, за яким стежили громадяни Болгарії, засуджені за шпигунство на користь росії, повідомив про нове переслідування його сім'ї.

Минулої весни мене попередила поліція - сказав 41-річний Доброхотов.

За інформацією видання, Доброхотов - головний редактор сайту Insider, чиї розслідування призвели до того, що Захід запровадив економічні санкції проти 80 компаній та 60 осіб за їхню роль у сприянні війні володимира путіна в Україні.

Представник поліції боротьби з тероризмом заявив: "Підрозділ боротьби з тероризмом тісно співпрацює з поліцією, партнерами та спільнотами для виявлення будь-якої репресивної діяльності іноземних держав у Великій Британії і намагатиметься припиняти цю діяльність, де це можливо".

Нагадаємо

Суд визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунській діяльності на користь росії, їм загрожує до 14 років ув'язнення. Шпигунською мережею керував австрійський втікач Ян Марсалек з москви.

росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN