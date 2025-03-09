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У Британії виявлено чергову кремлівську шпигунську мережу, націлену на російських дисидентів

Київ • УНН

 • 54424 перегляди

У Великій Британії виявлено другу кремлівську шпигунську мережу, що стежить за російськими дисидентами. Журналіст Роман Доброхотов, головний редактор Insider, повідомив про нове переслідування його сім'ї.

У Британії виявлено чергову кремлівську шпигунську мережу, націлену на російських дисидентів

У Великій Британії виявлено другу кремлівську шпигунську мережу, націлену на російських дисидентів. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що журналіст Роман Доброхотов, за яким стежили громадяни Болгарії, засуджені за шпигунство на користь росії, повідомив про нове переслідування його сім'ї.

Минулої весни мене попередила поліція

- сказав 41-річний Доброхотов.

За інформацією видання, Доброхотов - головний редактор сайту Insider, чиї розслідування призвели до того, що Захід запровадив економічні санкції проти 80 компаній та 60 осіб за їхню роль у сприянні війні володимира путіна в Україні.

Представник поліції боротьби з тероризмом заявив: "Підрозділ боротьби з тероризмом тісно співпрацює з поліцією, партнерами та спільнотами для виявлення будь-якої репресивної діяльності іноземних держав у Великій Британії і намагатиметься припиняти цю діяльність, де це можливо".

Нагадаємо

Суд визнав винними трьох громадян Болгарії у шпигунській діяльності на користь росії, їм загрожує до 14 років ув'язнення. Шпигунською мережею керував австрійський втікач Ян Марсалек з москви.

росія хоче відродити своє шпигунство в США під виглядом дипломатії - CNN28.02.25, 16:46 • 25918 переглядiв

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