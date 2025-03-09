В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов
Киев • УНН
В Великобритании обнаружена вторая кремлевская шпионская сеть, следящая за российскими диссидентами. Журналист Роман Доброхотов, главный редактор Insider, сообщил о новом преследовании его семьи.
В Великобритании обнаружена вторая кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что журналист Роман Доброхотов, за которым следили граждане Болгарии, осужденные за шпионаж в пользу россии, сообщил о новом преследовании его семьи.
Минувшей весной меня предупредила полиция
По информации издания, Доброхотов - главный редактор сайта Insider, чьи расследования привели к тому, что Запад ввел экономические санкции против 80 компаний и 60 человек за их роль в содействии войне владимира путина в Украине.
Представитель полиции по борьбе с терроризмом заявил: "Подразделение по борьбе с терроризмом тесно сотрудничает с полицией, партнерами и сообществами для выявления любой репрессивной деятельности иностранных государств в Великобритании и будет стараться прекращать эту деятельность, где это возможно".
Напоминаем
Суд признал виновными троих граждан Болгарии в шпионской деятельности в пользу россии, им грозит до 14 лет лишения свободы. Шпионской сетью руководил австрийский беглец Ян Марсалек из москвы.
россия хочет возродить свой шпионаж в США под видом дипломатии - CNN28.02.25, 16:46 • 25898 просмотров