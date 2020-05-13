У Британії зародилася мода на коктейльні онлайн-вечірки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В умовах карантину третина британців влаштовує коктейльні онлайн-вечірки "на дому". Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією з виробництва напоїв Bacardi, передає УНН з посиланням на thespiritsbusiness.com.
Так, найпопулярнішим напоєм для приготування коктейлів у Британії є горілка. За нею йдуть джин і ром.
"Свою перевагу горілці, як основі для коктейлю, віддають 35% опитаних, джину - 33%, рому - 23%", - йдеться в повідомленні.
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Опитування також показало, що 43% респондентів готують коктейлі в домашніх умовах з тих пір, як в країні ввели карантин (23 березня).
"Понад чверть респондентів (27%) заявили, що вони будуть продовжувати проводити віртуальні коктейльні вечірки з друзями та сім'єю після закінчення карантину", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, 29% респондентів заявили, що вони п'ють приготовані коктейлі зі спеціальних келихів.
"А 27% опитаних використовують шейкер для приготування коктейлів", - йдеться в повідомленні.
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В інтернет-опитуванні взяли участь 1 тис. 17 осіб, у віці від 25 до 65 років.
Опитування було проведено в період з 8 по 11 травня, напередодні Всесвітнього дня коктейлів (13 травня).
Нагадаємо, як повідомляв УНН, один з провідних українських виробників випустив лінійку популярних готових алкогольних коктейлів у пляшці.