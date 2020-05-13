В Британии зародилась мода на коктейльные онлайн-вечеринки

Так, самым популярным напитком для приготовления коктейлей в Британии является водка. За ней следуют джин и ром.

“Свое предпочтение водке, как основе для коктейля, отдают 35% опрошенных, джину — 33%, рому — 23%”, — говорится в сообщении.

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Опрос также показал, что 43% респондентов готовят коктейли в домашних условиях с тех пор, как в стране ввели карантин (23 марта).

“Более четверти респондентов (27%) заявили, что они будут продолжать проводить виртуальные коктейльные вечеринки с друзьями и семьей по окончанию карантина”, — говорится в сообщении.

Кроме того, 29% респондентов заявили, что они пьют приготовленные коктейли со специальных бокалов.

“А 27% опрошенных используют шейкер для приготовления коктейлей”, - говорится в сообщении.

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В интернет-опросе приняли участие 1 тыс. 17 человек, в возрасте от 25 до 65 лет.

Опрос был проведен в период с 8 по 11 мая, в преддверии Всемирного дня коктейлей (13 мая).

Напомним, как сообщал УНН, один из ведущих украинских производителей выпустил линейку популярных готовых алкогольных коктейлей в бутылке.