У Британії встановили новий рекорд зроблених щеплень від коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Велика Британія побила свій рекорд за кількістю щоденних щеплень від коронавірусу. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Всього в четвер, 19 березня, в країні було введено 660 276 доз, свідчать останні дані уряду.
Це включає 528 260 перших уколів та 132 016 других доз. Цифри перевищують попередній рекорд, встановлений 30 січня, коли було введено 609 010 вакцин.
Це означає, що 26 263 732 людини в Британії вже отримали першу дозу, а 2 010 070 - другу.
Офіційні дані також показують, що за останній 24-годинний період у Великобританії було зареєстровано 4 802 нових випадки захворювання на COVID-19, а також ще 101 смерть.
Вакцина AstraZeneca: контекст
Раніше про повне або часткове припинення використання вакцини AstraZeneca оголосили багато європейських країн. Але після розслідування регулюючих органів, що показали безпідставність побоювань з приводу утворення тромбів, країни Європи масово відновлюють введення вакцин проти COVID-19 від AstraZeneca.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Регулятор Великої Британії підтвердив, що люди повинні продовжувати отримувати вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19 препаратом AstraZeneca, і переваги вакцини набагато переважають ризики.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив перший укол вакцини від коронавірусу.