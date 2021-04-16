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У Бразилії скасували вироки експрезиденту Лулі да Сілві

У Бразилії скасували вироки експрезиденту Лулі да Сілві

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Федеральний верховний суд Бразилії підтвердив скасування вироків колишньому президенту країни Луїсу Інасіу Лулі да Сілві. За це рішення проголосували 8 суддів з 11. Про це пише DW з посиланням на місцевий телеканал TV Justica, передає УНН.

Деталі

Вироки скасовані по “процесуальним причинам”, про виправдання да Сілви мова не йде, підкреслили в найвищому судовому органі. Не виключено, що рішення знову переглянуть.

У березні після скасування вироків Федеральним верховним судом Лула да Сілва знову отримав свої політичні права, в тому числі на участь у виборах, оскільки рішення суду автоматично знімає цю заборону. Да Сілва, який був на посту президента з 2003 по 2011 роки, нещодавно припустив, що буде знову балотуватися в президенти. Він заявив, що чинний глава держави Жаір Болсонару, якого багато хто критикує за те, що пандемія коронавірусу в країні вийшла з-під контролю, не повинен залишатися на цій посаді. Як свідчать нещодавні опитування, Лула да Сілва залишається найпопулярнішим в Бразилії політиком, Болсонару займає друге місце.

Що було раніше

У 2017 році Луїс Інасіу Лула да Сілва був засуджений до дев’яти з половиною років позбавлення волі за хабарництво і відмивання грошей. Пізніше термін збільшили до 12 років і 1 місяця, але в квітні 2019 року рішенням Федерального верховного суду скоротили до 8 років і 10 місяців. Да Сілва заперечує свою провину. У листопаді 2019 роки після 19 місяців у в’язниці він вийшов на свободу.

Лула да Сілва став першим експрезидентом Бразилії, який потрапив до в’язниці за вироком про корупцію. Рішення суду поставило хрест на його планах знову балотуватися на пост президента. У жовтні 2018 року президентські вибори виграв ультраправий політик Жаір Болсонару.

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