Суд анулював вироки для експрезидента Бразилії Лули да Сілви

Що відомо

Згідно з рішенням Факіна, суд в Куритибі, який розглядав зазначені справи, не був уповноважений робити це і тепер вони повинні бути переглянуті судом Федерального округу. Даний вердикт скасовує заборону на участь колишнього глави держави у виборах.

Контекст

Лула да Сілва став першим експрезидентом Бразилії, ув’язненим за підсумками кримінального процесу за звинуваченнями в корупції і відмиванні грошей. Згодом він був звільнений з-під варти. Сам політик категорично відкидає всі пред’явлені йому звинувачення, називаючи їх політично мотивованими. Обвинувальний вердикт Лулі да Сілві спочатку було винесено суддею Сержіу Мору, який потім зайняв пост міністра юстиції і громадської безпеки. Численні прихильники Лули да Сілви, які вважають свого лідера політичним в’язнем, ставлять під сумнів неупередженість і законність дій Мору при розгляді справ колишнього глави держави.

Вердикт і подальше взяття під варту поставили хрест на планах політика балотуватися на вищий державний пост. У підсумку перемогу на проведених у жовтні 2018 року президентських виборах здобув ультраправий політик Жаір Болсонару, який через кілька днів після голосування запросив Мору в свій уряд.