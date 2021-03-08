Суд аннулировал приговоры для экс-президента Бразилии Лулы да Силвы

Что известно

Согласно решению Факина, суд в Куритибе, который рассматривал указанные дела, не был уполномочен делать это и теперь они должны быть пересмотрены судом Федерального округа. Данный вердикт отменяет запрет на участие бывшего главы государства в выборах.

Контекст

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, заключенным по итогам уголовного процесса по обвинению в коррупции и отмывании денег. Впоследствии он был освобожден из-под стражи. Сам политик категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, называя их политически мотивированными. Обвинительный вердикт Луле да Силве сначала был вынесен судьей Сержиу Мора, который затем занял пост министра юстиции и общественной безопасности. Многочисленные сторонники Лулы да Силвы, которые считают своего лидера политическим заключенным, ставят под сомнение беспристрастность и законность действий Мора при рассмотрении дел бывшего главы государства.

Вердикт и дальнейшее заключение под стражу поставили крест на планах политика баллотироваться на высший государственный пост. В итоге победу на состоявшихся в октябре 2018 года президентских выборах одержал ультраправый политик Жаир Болсонару, который через несколько дней после голосования пригласил Мора в свое правительство.