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В Бразилии отменили приговоры екс-президенту Луле да Силве

В Бразилии отменили приговоры екс-президенту Луле да Силве

Киев  •  УНН

 • 17459 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Федеральный верховный суд Бразилии подтвердил отмену приговоров бывшему президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. За это решение проголосовали 8 судей из 11. Об этом пишет DW со ссылкой на местный телеканал TV Justica, передает УНН.

Детали

Приговоры отменены по “процессуальным причинам”, об оправдании да Силвы речь не идет, подчеркнули в высшем судебном органе. Не исключено, что решение снова пересмотрят.

В марте после отмены приговоров Федеральным верховным судом Лула да Силва вновь получил свои политические права, в том числе на участие в выборах, поскольку решение суда автоматически снимает этот запрет. Да Силва, который был на посту президента с 2003 по 2011 годы, недавно предположил, что будет снова баллотироваться в президенты. Он заявил, что действующий глава государства Жаир Болсонару, которого многие критикуют за то, что пандемия коронавируса в стране вышла из-под контроля, не должен оставаться на этой должности. Как свидетельствуют недавние опросы, Лула да Силва остается самым популярным в Бразилии политиком, Болсонару занимает второе место.

Что было раньше

В 2017 году Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы за взяточничество и отмывание денег. Позже срок увеличили до 12 лет и 1 месяца, но в апреле 2019 года решением Федерального верховного суда сократили до 8 лет и 10 месяцев. Да Силва отрицает свою вину. В ноябре 2019 года года после 19 месяцев в тюрьме он вышел на свободу.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который попал в тюрьму по приговору о коррупции. Решение суда поставило крест на его планах вновь баллотироваться на пост президента. В октябре 2018 года президентские выборы выиграл ультраправый политик Жаир Болсонару.

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