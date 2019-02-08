У БПП назвали умову допуску російських спостерігачів на вибори

"Якщо вони хочуть бути допущені - питань нема. Рішення дуже просте: російська армія виходить із Донбасу, російська армія виходить із Криму, відновлюється територіальна цілісність - і давайте розмовляти", - сказав нардеп.



Нагадаємо, раніше 7 лютого Верховна Рада підтримала проект закону зі спостереження за виборчим процесом в Україні №9524. Відповідний закон забороняє росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.



У свою чергу Росія планує поскаржитися ПА ОБСЄ на недопуск спостерігачів РФ в Україні.



А деякі ЗМІ стверджують, Росія все ж відправить на вибори 31 березня своїх спостерігачів.