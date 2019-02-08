В БПП назвали условие допуска российских наблюдателей на выборы

"Если они хотят быть допущены - вопросов нет. Решение очень простое: русская армия выходит из Донбасса, русская армия выходит из Крыма, восстанавливается территориальная целостность - и давайте разговаривать", - сказал нардеп.



Напомним, раньше 7 февраля Верховная Рада поддержала проект закона по наблюдению за избирательным процессом в Украине №9524. Соответствующий закон запрещает россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.



В свою очередь Россия планирует пожаловаться ПА ОБСЕ на недопуск наблюдателей РФ в Украине.



А некоторые СМИ утверждают, Россия все же отправит на выборах 31 марта своих наблюдателей.