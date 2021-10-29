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У "Борисполі" в 11 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки

Київ • УНН

 • 17603 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” за минулу добу виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки в 11 осіб. Про це інформує поліція Київської області, передає УНН.

У "Борисполі" в 11 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки

Деталі

Зазначається, що всі 11 осіб прилетіли з інших держав. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів.

По кожному з фактів буде проведена перевірка та надана відповідна правова кваліфікація.

Додамо

26 жовтня повідомлялося, що на території міжнародного аеропорту “Бориспіль” у 7 осіб було виявлено сертифікати про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки.

Добою раніше в аеропорту “Бориспіль” у 8 осіб виявили сертифікати про вакцинацію від COVID-19 з ознаками підробки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що станом на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки COVID-сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.

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