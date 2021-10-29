В "Борисполе" у 11 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки

Детали

Все 11 человек прилетели из других государств. Правоохранители открыли уголовные производства по ст.358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Добавим

26 октября сообщалось, что на территории международного аэропорта “Борисполь” у 7 человек были обнаружены сертификаты о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.



Сутки ранее в аэропорту “Борисполь” у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19 с признаками подделки.



Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.