В "Борисполе" у 11 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В международном аэропорту Борисполь за минувшие сутки обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки в 11 человек. Об этом сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Все 11 человек прилетели из других государств. Правоохранители открыли уголовные производства по ст.358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов.
По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Добавим
26 октября сообщалось, что на территории международного аэропорта “Борисполь” у 7 человек были обнаружены сертификаты о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.
Сутки ранее в аэропорту “Борисполь” у 8 человек обнаружили сертификаты о вакцинации от COVID-19 с признаками подделки.
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что по состоянию на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке COVID-сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.