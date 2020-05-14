У Білорусі випустили противірусну 70-градусну горілку-антисептик
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Білоруський завод "Мінськ Кристал" запустив виробництво 70-градусного алкогольного напою, який, як стверджує виробник, нібито можна використовувати як антисептик. Про це повідомляється на сайті заводу, передає УНН.
Нова продукція заводу називається просто "70".
Як повідомляє прес-служба підприємства, продукт не має аналогів серед білоруських виробників. Виготовлений з зернового спирту, води, з додаванням аромату м'яти і лимона.
"Це вкрай актуально для ефективної профілактики різних інфекцій, відповідно до рекомендацій працівників охорони здоров'я", - наголошується в повідомленні підприємства.
До пляшки виробник докладає інструкцію з виготовлення антисептика з напою "70".
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Повідомляється також, що напій уже надійшов у продаж, але поки тільки в мережі фірмових магазинів самого заводу.
Нагадаємо, що в Україні, тим часом, теж презентували алкогольну новинку. Горілку преміум класу ARCTIC PALACE випустив харківський вітчизняний завод "Prime". На підприємстві відзначили, що для виготовлення цього напою використовується спирт з перцевої м'яти і мед.
Як повідомляв УНН, українці при виборі горілчаної продукції надають перевагу напоям вітчизняного виробництва.