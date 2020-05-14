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В Беларуси выпустили противовирусную 70-градусную водку-антисептик

Киев • УНН

 • 77171 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Белорусский завод “Минск Кристалл” запустил производство 70-градусного алкогольного напитка, который, как утверждает производитель, якобы можно использовать в качестве антисептика. Об этом сообщается на сайте завода, передает УНН.

В Беларуси выпустили противовирусную 70-градусную водку-антисептик

Новая продукция завода называется просто “70”.

Как сообщает пресс-служба предприятия, продукт не имеет аналогов среди белорусских производителей. Изготовлен из зернового спирта, воды, с добавлением аромата мяты и лимона.

“Это крайне актуально для эффективной профилактики различных инфекций, в соответствии с рекомендациями работников здравоохранения, — отмечается в сообщении предприятия.

К бутылке производитель прилагает инструкцию по изготовлению антисептика из напитка “70”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы полностью отказались от российской водки

Сообщается также, что напиток уже поступил в продажу, но пока только в сети фирменных магазинов самого завода.

Напомним, что в Украине, тем временем, тоже презентовали алкогольную новинку. Водку премиум класса ARCTIC PALACE выпустил харьковский отечественный завод “Prime”. На предприятии отметили, что для изготовления этого напитка используется спирт из перцовой мяты и мед.

Как сообщал УНН, украинцы при выборе водочной продукции отдают предпочтение напиткам отечественного производства.

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