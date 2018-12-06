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У Білорусі розповіли, як добитися зниження цін на ліки для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі (МАРТ) Білорусі контролюватиме ціни на ліки для сердечників і хворих на рак, передає УНН з посиланням на sputnik.by.

У Білорусі розповіли, як добитися зниження цін на ліки для населення

Для цього МАРТ затвердив проект Інструкції про методику формування граничних відпускних цін на ліки. Раніше ціни встановлювалися виходячи з витрат, але цей метод непрозорий і трудомісткий, кажуть в МАРТ. Нова методика потрібна, щоб ліки не зникли з аптек, а виробники не завищували ціни на найважливіші засоби.

Таким чином, в МАРТ зобов'язалися контролювати вартість 37 ліків для хворих на рак і серцево-судинні захворювання. Планували зайнятися цінами і на ліки від шлунково-кишкових захворювань, але поки обмежилися двома групами. Перелік ліків хочуть розширити до 2020 року.

"В основу закладена мінімальна ціна на ліки, отримана при визначенні середнього арифметичного в 15 країнах, які подібні за демографічною та соціально-економічною ситуацією, включаючи країну-виробника", - говорить заступник начальника управління соціальної сфери і послуг МАРТ Наталія Василевська.

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Щоб продавати оригінальні ліки для сердечників і хворих на рак, виробнику потрібно буде надати відомості, за якою ціною конкретні ліки реалізуються в інших країнах.

Другий варіант визначення ціни враховує фактичну ціну відпуску виробника. В даному випадку береться середньозважена ціна за певний період.

"За певних умов ціна може змінюватися. Тримач реєстраційного посвідчення на ліки може звернутися до Міністерства охорони здоров'я, а антимонопольний орган розгляне питання, і ціна може змінитися в бік як підвищення, так і зменшення", - додала Василевська.

Окремий механізм передбачений для дженериків. Головне правило - їх ціна не може бути вища, ніж у оригінальних ліків.

"Наскільки подешевшають з нового року ліки, сказати поки складно. В Асоціації міжнародних фармацевтичних виробників кажуть, що вони можуть знизитися на 10 - 15%. Хотілося б, щоб це було відчутно для населення", - говорить Василевська.

Як писав УНН, в Україні існує практика, згідно з якою аптека отримує маркетингові бонуси від виробника за право продавати свій препарат на полиці.

Також нагадаємо, на думку народних депутатів, в силу монополізації ринку з боку мережевих аптек, ціни на ліки в Україні невиправдано завищені.

З метою змінити ситуацію, в парламент був внесений законопроект № 8591. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу.

Документ також висуває вимогу про обов'язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Проти законопроекту виступили мережевики, в той час як, як дрібний і середній бізнес його цілком підтримали.

Сьогодні "аптечний закон" знаходиться на доопрацюванні у його авторів. Голосування за документ заплановано після Нового року.

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