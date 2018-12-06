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В Беларуси рассказали, как добиться снижения цен на лекарства для населения

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси будет контролировать цены на лекарства для сердечников и больных раком, передает УНН со ссылкой на sputnik.by.

В Беларуси рассказали, как добиться снижения цен на лекарства для населения

Для этого МАРТ утвердило проект Инструкции о методике формирования предельных отпускных цен на лекарства. Раньше цены устанавливались исходя из затрат, но этот метод непрозрачный и трудоемкий, говорят в МАРТ. Новая методика нужна, чтобы лекарства не исчезли из аптек, а производители не завышали цены на самые важные средства.

Таким образом, в МАРТ обязались контролировать стоимость 37 лекарств для больных раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планировали заняться ценами и на лекарства от желудочно-кишечных заболеваний, но пока ограничились двумя группами. Перечень лекарств хотят расширить к 2020 году.

“В основу заложена минимальная цена на лекарство, полученная при определении среднего арифметического в 15 странах, которые сходны по демографической и социально-экономической ситуации, включая страну-производителя”, — говорит замначальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская.

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Чтобы продавать оригинальные лекарства для сердечников и больных раком, производителю нужно будет предоставить сведения, по какой цене конкретное лекарство реализуется в других странах.

Второй вариант определения цены учитывает фактическую цену отпуска производителя. В данном случае берется средневзвешенная цена за определенный период.

“При определенных условиях цена может меняться. Держатель регистрационного удостоверения на лекарство может обратиться в Министерство здравоохранения, а антимонопольный орган рассмотрит вопрос, и цена может измениться в сторону как повышения, так и уменьшения”, — добавила Василевская.

Отдельный механизм предусмотрен для дженериков. Главное правило — их цена не может быть выше, чем у оригинального лекарства.

“Насколько подешевеют с нового года лекарства, сказать пока сложно. В Ассоциации международных фармацевтических производителей говорят, что они могут снизиться на 10 — 15%. Хотелось бы, чтобы это было ощутимо для населения”, — говорит Василевская.

Как писал УНН, в Украине существует практика, согласно которой аптеки получает маркетинговые бонусы от производителя за право продавать свой препарат на полке.

Также напомним, по мнению народных депутатов, в силу монополизации рынка со стороны сетевых аптек, цены на лекарства в Украине неоправданно завышены.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект № 8591. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса.

Документ также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Против законопроекта выступили сетевики, в то время как, как мелкий и средний бизнес его всецело поддержали.

Сегодня “аптечный закон” находится на доработке у его авторов. Голосование за документ запланировано после Нового года.

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