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У Білому домі будуть міряти температуру всім, хто наближається до Трампа та віцепрезидента США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Речниця Білого дому заявила, що відтепер щодо всіх, хто має близький контакт з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом, будуть здійснюватись замірювання температури. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Вже цієї суботи перед прес-конференцією Трампа здійснювались замірювання температури присутніх журналістів, зазначає видання The Hill.

У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що здав аналізи на коронавірус. Пізніше тест Трампа на коронавірус дав негативний результат.

Тим часом кількість випадків зараження коронавірусом в США наблизилась до 2,8 тис. осіб.

Трамп ввів 13 березня загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. Це дозволить спростити процес виділення коштів з федерального бюджету владі міст і штатів на боротьбу з поширенням вірусу. Кількість штатів, в яких введено режим надзвичайної ситуації, досягло 40.

Сам Трамп нещодавно пройшов тест на наявність в нього коронавірусної інфекції. Результат виявився негативним.

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