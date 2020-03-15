У Білому домі будуть міряти температуру всім, хто наближається до Трампа та віцепрезидента США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Речниця Білого дому заявила, що відтепер щодо всіх, хто має близький контакт з президентом Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Майком Пенсом, будуть здійснюватись замірювання температури. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
Вже цієї суботи перед прес-конференцією Трампа здійснювались замірювання температури присутніх журналістів, зазначає видання The Hill.
У суботу президент США Дональд Трамп заявив, що здав аналізи на коронавірус. Пізніше тест Трампа на коронавірус дав негативний результат.
Тим часом кількість випадків зараження коронавірусом в США наблизилась до 2,8 тис. осіб.
Трамп ввів 13 березня загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. Це дозволить спростити процес виділення коштів з федерального бюджету владі міст і штатів на боротьбу з поширенням вірусу. Кількість штатів, в яких введено режим надзвичайної ситуації, досягло 40.
Сам Трамп нещодавно пройшов тест на наявність в нього коронавірусної інфекції. Результат виявився негативним.