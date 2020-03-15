Кількість випадків зараження коронавірусом в США наблизилась до 2,8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Кількість випадків зараження новим коронавірусом зросла в США до 2795, померли 57 осіб. Про це повідомила в суботу телекомпанія CNN з посиланням на дані федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, передає УНН.
Телекомпанія раніше в суботу інформувала про понад 2 тис.
Як зазначає CNN, коронавірус виявлений у 70 репатрійованих американців, а також у 2725 жителів 49 штатів і столичного округу Колумбія. Перші летальні випадки підтверджені в суботу в штатах Луїзіана і Вірджинія.
Американський президент Дональд Трамп ввів 13 березня загальнонаціональний режим надзвичайної ситуації. Це дозволить спростити процес виділення коштів з федерального бюджету владі міст і штатів на боротьбу з поширенням вірусу. Кількість штатів, в яких введено режим надзвичайної ситуації, досягло 40.
Сам Трамп нещодавно пройшов тест на наявність в нього коронавірусної інфекції. Результат виявився негативним.