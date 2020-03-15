Количество случаев заражения коронавирусом в США подошло к 2,8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Количество случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2795, умерли 57 человек. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, передает УНН.
Телекомпания ранее в субботу информировала о более 2 тыс.
Как отмечает CNN, коронавирус обнаружен у 70 репатриированных американцев, а также в 2725 жителей 49 штатов и столичного округа Колумбия. Первые летальные случаи подтверждены в субботу в штатах Луизиана и Вирджиния.
Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета власти городов и штатов на борьбу с распространением вируса. Количество штатов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, достигло 40.
Сам Трамп недавно прошел тест на наличие у него коронавирусной инфекции. Результат оказался отрицательным.