В Белом доме будут мерить температуру всем, кто приближается к Трампу и вице-президенту США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что отныне ко всем, кто имеет близкий контакт с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, будут осуществляться замеры температуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Уже в эту субботу перед пресс-конференцией Трампа осуществлялись замеры температуры присутствующих журналистов, отмечает издание The Hill.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что сдал анализы на коронавирус. Позднее тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат.
Между тем количество случаев заражения коронавирусом в США подошло к 2,8 тыс. человек.
Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета власти городов и штатов на борьбу с распространением вируса. Количество штатов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, достигло 40.
Сам Трамп недавно прошел тест на наличие у него коронавирусной инфекции. Результат оказался отрицательным.