В Белом доме будут мерить температуру всем, кто приближается к Трампу и вице-президенту США

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103441 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106036 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108001 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106734 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116022 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101515 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105817 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131661 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130493 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Белом доме будут мерить температуру всем, кто приближается к Трампу и вице-президенту США

В Белом доме будут мерить температуру всем, кто приближается к Трампу и вице-президенту США

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что отныне ко всем, кто имеет близкий контакт с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, будут осуществляться замеры температуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Уже в эту субботу перед пресс-конференцией Трампа осуществлялись замеры температуры присутствующих журналистов, отмечает издание The Hill.

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что сдал анализы на коронавирус. Позднее тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат.

Между тем количество случаев заражения коронавирусом в США подошло к 2,8 тыс. человек.

Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета власти городов и штатов на борьбу с распространением вируса. Количество штатов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации, достигло 40.

Сам Трамп недавно прошел тест на наличие у него коронавирусной инфекции. Результат оказался отрицательным.

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