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У Берліні 11-12 червня відбудеться конференція з питань відновлення України: деталі

У Берліні 11-12 червня відбудеться конференція з питань відновлення України: деталі

Київ • УНН

 • 21555 перегляди

Німеччина та Україна спільно проведуть у Берліні 11-12 червня 2024 року Конференцію з відновлення України (URC2024), спрямовану на консолідацію міжнародної підтримки відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України.

Німеччина та Україна спільно проведуть Конференцію з питань відновлення України 11 та 12 червня 2024 року в Берліні, передає УНН із посиланням на офіційний сайт заходу.

Деталі

Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) об’єднає лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. 

URC2024 є продовженням циклу щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, які проводяться від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Цьогорічну Конференцію з відновлення вперше прийматиме держава-член ЄС.

Додамо

Як зазначено на сайті, URC2024 продовжить втілення принципів, визначених на першій Конференції в Лугано, та об'єднає зацікавлені сторони. Дотримуючись принципів конференцій з питань реформ, що проводилися до 2022 року, URC2024 також продемонструє прогрес України у здійсненні внутрішніх трансформацій, зокрема у контексті економічної стійкості та майбутнього вступу України в ЄС.

Ключова мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.

До участі в Конференції запрошуються глави держав та урядів, міністри та урядовці, представники міжнародних і фінансових організацій, бізнесу та громадянського суспільства.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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