У Берліні 11-12 червня відбудеться конференція з питань відновлення України: деталі
Київ • УНН
Німеччина та Україна спільно проведуть у Берліні 11-12 червня 2024 року Конференцію з відновлення України (URC2024), спрямовану на консолідацію міжнародної підтримки відновлення, реконструкції, реформування та модернізації України.
Німеччина та Україна спільно проведуть Конференцію з питань відновлення України 11 та 12 червня 2024 року в Берліні, передає УНН із посиланням на офіційний сайт заходу.
Деталі
Міжнародна конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024) об’єднає лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства.
URC2024 є продовженням циклу щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, які проводяться від початку повномасштабної агресії Росії проти України. Цьогорічну Конференцію з відновлення вперше прийматиме держава-член ЄС.
Додамо
Як зазначено на сайті, URC2024 продовжить втілення принципів, визначених на першій Конференції в Лугано, та об'єднає зацікавлені сторони. Дотримуючись принципів конференцій з питань реформ, що проводилися до 2022 року, URC2024 також продемонструє прогрес України у здійсненні внутрішніх трансформацій, зокрема у контексті економічної стійкості та майбутнього вступу України в ЄС.
Ключова мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, активне залучення громадянського суспільства у процеси відбудови.
До участі в Конференції запрошуються глави держав та урядів, міністри та урядовці, представники міжнародних і фінансових організацій, бізнесу та громадянського суспільства.