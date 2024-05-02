В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Германия и Украина совместно проведут Конференцию по вопросам восстановления Украины 11 и 12 июня 2024 года в Берлине, передает УНН со ссылкой на официальный сайт мероприятия.

Детали

Международная конференция по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference - URC2024) объединит лидеров правительств ряда стран, международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

URC2024 является продолжением цикла ежегодных мероприятий высокого уровня, посвященных быстрому восстановлению и долгосрочному восстановлению Украины, которые проводятся с начала полномасштабной агрессии россии против Украины. В этом году Конференцию по восстановлению впервые будет принимать государство-член ЕС.

Добавим

Как указано на сайте, URC2024 продолжит воплощение принципов, определенных на первой Конференции в Лугано, и объединит заинтересованные стороны. Следуя принципам конференций по вопросам реформ, которые проводились до 2022 года, URC2024 также продемонстрирует прогресс Украины в осуществлении внутренних трансформаций, в частности в контексте экономической устойчивости и будущего вступления Украины в ЕС.

Ключевая цель URC2024 - консолидировать устойчивую международную поддержку для восстановления, восстановления, реформирования и модернизации Украины. Речь идет об экстренной помощи в удовлетворении неотложных потребностей, реализации проектов быстрого восстановления, создании привлекательных условий для бизнеса и частных инвестиций, активном привлечении гражданского общества в процессы восстановления.

К участию в Конференции приглашаются главы государств и правительств, министры и чиновники, представители международных и финансовых организаций, бизнеса и гражданского общества.