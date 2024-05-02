В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  18092 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  53416 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  103445 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  124216 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  123997 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118728 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114894 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101793 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103969 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125494 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

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В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Германия и Украина совместно проведут в Берлине 11-12 июня 2024 года Конференцию по восстановлению Украины (URC2024), направленную на консолидацию международной поддержки восстановления, реконструкции, реформирования и модернизации Украины.

Экономика •   •  1047 просмотра
В Берлине 11-12 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины: детали

Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Ирландское правительство рассматривает возможность дальнейшего сокращения выплат для украинских беженцев на фоне напряженности внутри коалиции по этому вопросу.

Общество •   •  1469 просмотра
Правительство Ирландии обсуждает сокращение льгот для украинских беженцев - СМИ

Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Сумская область остается наиболее активным районом, где враг продолжает использовать свои диверсионно-разведывательные группы.

Война •   •  1969 просмотра
Наиболее активным направлением, где враг продолжает использовать свои ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

Спутниковые снимки показывают, что российское оборудование противовоздушной обороны, вероятно, системы С-300/С-400, было уничтожено 30 апреля во время ночной атаки на российский военный аэродром в Джанкое.

Война •   •  2096 просмотра
В сети показали спутниковые снимки последствий ударов по военному аэродрому рф в Джанкое

Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

По словам Макрона, в Европе происходит "стратегическое пробуждение" в ответ на российскую агрессию, выразившееся в предложениях по созданию европейского противоракетного щита и готовности Польши разместить у себя ядерное оружие НАТО.

Война •   •  2351 просмотра
Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия

США призвали Китай и Россию взять на себя обязательства о том, что только люди, а не ИИ, будут принимать решения о развертывании ядерного оружия, стремясь установить важную норму ответственного поведения среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Новости Мира •   •  1952 просмотра
США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения.

политика •   •  18092 просмотра
Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

Боевые действия уже ведутся на границе Часового Яра Донецкой области. В городе 682 гражданских, преимущественно пожилых людей, уже больше года остаются без электричества, газа и воды.

Война •   •  10487 просмотра
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

Перебои в мировой торговле из-за нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые заставляют суда избегать Красного моря и Суэцкого канала, могут продлиться до следующего года.

Новости Мира •   •  9034 просмотра
FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.

Общество •   •  8990 просмотра
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры