У Бердянську зафіксували удар по пансіонату "Моряк", в якому перебували російські загарбники
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Бердянську завдано удару по базі російських загарбників у пансіонаті "Моряк". Окупаційна влада мовчить, а в'їзд на Бердянську косу перекрито.
У тимчасово окупованому Бердянську було завдано удару по базі російських загарбників у пансіонаті "Моряк". Окупаційна влада наразі нічого не говорить по цій ситуації, але в’їзд на Бердянську косу перекрито, повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пише УНН.
Деталі
Бердянськ. Коса. Вночі уражено базу окупантів в пансіонаті "Моряк". Вʼїзд на Бердянську косу перекрито, офіційна окупаційна влада впевнено мовчить. Вірна ознака чудового результату
Доповнення
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