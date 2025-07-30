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У Бердянську зафіксували удар по пансіонату "Моряк", в якому перебували російські загарбники

Київ • УНН

 • 3510 перегляди

У тимчасово окупованому Бердянську завдано удару по базі російських загарбників у пансіонаті "Моряк". Окупаційна влада мовчить, а в'їзд на Бердянську косу перекрито.

У Бердянську зафіксували удар по пансіонату "Моряк", в якому перебували російські загарбники

У тимчасово окупованому Бердянську було завдано удару по базі російських загарбників у пансіонаті "Моряк". Окупаційна влада наразі нічого не говорить по цій ситуації, але в’їзд на Бердянську косу перекрито, повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, пише УНН.

Деталі

Бердянськ. Коса. Вночі уражено базу окупантів в пансіонаті "Моряк". Вʼїзд на Бердянську косу перекрито, офіційна окупаційна влада впевнено мовчить. Вірна ознака чудового результату

- повідомив Андрющенко. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову. Їх убили російські окупанти 24 червня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську.

російська окупаційна адміністрація в Бердянську планує демонтувати та вивезти до рф німецький орган з місцевого римсько-католицького костелу. Цей унікальний музичний інструмент, встановлений 2010 року, важить 4 тонни і має понад тисячу труб.

 У ніч на 25 липня невідомі дрони атакували хімзавод "Невиномиський Азот" у ставропольському краї рф. Мер міста повідомив про 37 прильотів без втрат та руйнувань, тоді як місцеві пабліки заявляють про понад 20 ударів БпЛА та пожежу. 

Павло Зінченко

Війна
Володимир Зеленський
Україна
Бердянськ