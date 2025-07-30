В Бердянске зафиксирован удар по пансионату "Моряк", в котором находились российские захватчики
Киев • УНН
Во временно оккупированном Бердянске нанесен удар по базе российских захватчиков в пансионате "Моряк". Оккупационные власти молчат, а въезд на Бердянскую косу перекрыт.
Во временно оккупированном Бердянске был нанесен удар по базе российских захватчиков в пансионате "Моряк". Оккупационные власти пока ничего не говорят по этой ситуации, но въезд на Бердянскую косу перекрыт, сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
Бердянск. Коса. Ночью поражена база оккупантов в пансионате "Моряк". Въезд на Бердянскую косу перекрыт, официальные оккупационные власти уверенно молчат. Верный признак отличного результата
Дополнение
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