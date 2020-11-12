У Bellingcat викрили зв'язок ГРУ із іноземними "журналістами" у поширенні фейків про MH17

Так, згідно з даними журналістів, Bonanza Media - це спеціалізований медіа-проект, присвячений поширенню "альтернативних історій про причини катастрофи MH17", він був заснований на початку 2019 року колишньою журналісткою RT Яною Єрлашовою за допомогою відомого нідерландського блогера Макса ван дер Верффа.

"Разом ван дер Верфф і Єрлашова оголосили про кампанію на Kickstarter зі збору коштів для нового "незалежного" документального фільму про MH17, що обіцяв розкрити "справжню правду" збиття, - що "навряд чи стало несподіванкою для тих, хто стежив за розслідуванням MH17", - вважають журналісти.

Тим не менш, проект зібрав трохи більше 23 тис. доларів за 18 днів від 67 анонімних донорів, при цьому велика частина фінансування, за словами ван дер Верффа і Єрлашової, надійшла від нідерландських донорів.

Протягом наступного року Bonanza Media вдалося використати цей скромний бюджет на диво "гнучко":

▪️ команда переміщалася між Малайзією (включаючи інтерв'ю з прем'єр-міністром Малайзії Махатхіром Мохамадом), Росією, окупованим Росією сходом України і Нідерландами;

▪️ портал зняв серію документальних фільмів про ймовірних свідків польоту українського винищувача біля MH17;

▪️ організував і відвідав кілька прес-конференцій та заходів у Нідерландах, Великій Британії і Малайзії;

▪️ замовив у малазійського експерта з кібербезпеки дослідження, в якому були твердження щодо маніпуляцій з деякими аудіозаписами, використаними у якості доказу у розслідуванні MH17.

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Проте, вплив Bonanza за межами масових і підконтрольних Кремлю ЗМІ залишався обмеженим, до несподіваного зльоту у січні 2020 року, коли компанія оголосила, що отримала "достовірну інформацію, що стосується досьє по MH17, яка ще не була надана громадськості", відзначають розслідувачі.

У наступні два місяці - незадовго до початку судового розгляду у справі MH17 - Bonanza Media опублікувала серію "витоків" з внутрішніх документів Спільної слідчої групи (JIT).

"Фактично, аналіз змісту і звітна дата цих витоків показує, що вони, ймовірно, були отримані у результаті злому одного з офісів країн-членів JIT, Малайзії", - йдеться у розслідуванні.

Документи, які просочилися у Bonanza Media, за оцінкою журналістів, не містили компрометуючих матеріалів про роботу JIT - проте, російські державні ЗМІ і кремлівські чиновники у повній мірі використали вирвані з контексту цитати із витоків у заявах про провал слідчого процесу.

Розслідувачі також розповіли передісторію про роботу "журналістів" платформи. Так, до створення Bonanza Media ван дер Верфф вже "зв'язався з підтримуваним Росією сепаратистським урядом на сході України, намагаючись допомогти скласти розповідь про відсутність їхньої провини в аварії MH17".

Повідомляється, що у 2016 році у мережі з'явилася витік електронних листів Тетяни Єгорової, співробітниці "Міністерства інформації" так званої "Донецької Народної Республіки" (ДНР).

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"Електронні листи містять у собі ряд листувань з Максом ван дер Верффом, у яких він добровільно дає поради з приводу публічних повідомлень про збитий MH17 і запитує прямий доступ до матеріалів, які допоможуть йому у роботі. Зрештою, ван дер Верфф запитує (і отримує) дозвіл на відвідування і роботу у "ДНР", після чого відправляє скан свого паспорта Єгоровій", - повідомили журналісти.

Також вони повідомляють про зв'язок "журналістів" з російською розвідкою - ГРУ.

"Не пізніше літа 2019 року, коли Bonanza Media завершили роботу над документальним фільмом і почали демонструвати його на публічних заходах, Яна Єрлашова вже координувала діяльність проекту з високопоставленими офіцерами ГРУ. Отримані нами електронні листи і записи телефонних розмов показують, що до серпня 2019 року полковник Сергій Чебанов - випускник Академії військової розвідки Росії, який має за плечима ряд міжнародних дипломатичних посад, - отримував регулярні повідомлення про плани Bonanza і майбутні події. Згідно з даними веж стільникового зв'язку, під час більшості телефонних розмов з Єрлашовою він перебував у штабі ГРУ на Хорошевському шосе, 76Б у Москві", - заявили у Bellingcat.

За їхніми даними, для таємного зв'язку із засновником і генеральним директором Bonanza Media Чебанов купив телефон, який зареєстрував на ім'я неіснуючої літньої жінки з Грузії.

Незважаючи на такі заходи безпеки, повідомляється, що він також використовував свій звичайний телефон.

Журналісти стверджують, що полковник Чебанов розмовляв або писав текстові повідомлення Яні Єрлашовій у середньому два рази на день у період з вересня 2019 року до середини 2020 року.

Єрлашова у свою чергу відправляла полковнику Чебанову чернетки статей, призначені для публікації на сайті Bonanza Media, а також чернетки рекламних матеріалів для заходів за участю Bonanza Media.

Інший приклад взаємодії з ГРУ відбувся 3 травня 2020 року, коли Яна Єрлашова відправила полковнику Чебанову по електронній пошті чернетку статті, написаної найнятим нідерландським кореспондентом Bonanza Media Еріком ван де Беком. Стаття була опублікована на наступний день на BonanzaMedia.com.

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Згідно з іншими документами, які є у доступі у Bellingcat, колега Чебанова з ГРУ - Андрій Ільченко, просив Анну Сороку, яка, здається, є його довіреним політичним контактом у "ЛНР", організувати для команди Bonanza Media дозвіл проникнути у контрольований сепаратистами регіон Донбасу та знімати його. Вона відповідає, що їй "потрібен дозвіл і ФСБ, і Кремля".

"Той факт, що генерал ГРУ Ільченко намагався організувати в'їзд Bonanza Media на схід України через місцевих лоялістів, а не у прямому співробітництві з ФСБ - відомством, контролюючим кордон Росії, - також передбачає, що ГРУ є провідним російським агентством у поширенні дезінформації, що стосується збиття MH17. Це можна пояснити тим, що ракетна установка "Бук", що збила MH17, належала і, можливо, також перебувала у віданні чинної російської військової частини - 53-й зенітно-ракетної бригади. Таємна зарубіжна операція, що проводиться російським військовим підрозділом, зазвичай контролюється російською військовою розвідкою; що може бути причиною того, що ГРУ має непропорційно великий інтерес в ухиленні від своєї участі у створенні трагедії", - заявили розслідувачі.

Повідомляється, що "журналістам" таки вдалося потрапити на окупований Донбас. Там команда Bonanza Media, ймовірно, шукала самоназваних свідків атаки "повітря-повітря" на MH17. У той час Яна Єрлашова і співробітник ГРУ Андрій Ільченко спілкувалися більше 100 разів.

"Всього через десять днів після того, як команда Bonanza Media повернулася зі сходу України, дзвінки від їх контактів з ГРУ знову почали надходити. Відразу після 15:00 31 січня 2020 року Яна Єрлашова отримала текстове повідомлення від Ільченко, після чого було зроблено телефонний дзвінок і обмін ще шістьма текстовими повідомленнями з полковником Чебановим. Два офіцери ГРУ спілкувалися з нею 29 разів протягом наступних 24 годин. На наступний день після обміну одним телефонним дзвінком і чотирма текстовими повідомленнями між полковником Чебановим та Яною Єрлашовой Twitter-аккаунт Bonanza Media з використанням хештега #BonanzaLeaks опублікував свій перший внутрішній документ JIT, "що просочився" - один із багатьох, що прийде протягом наступних декількох місяців", - заявили у Bellingcat.

У другій частині розслідування вони пообіцяли розповісти про походження "зливів" Bonanza, а також інших дезинформаційних проектів, спрямованих на розслідування MH17.

Відзначимо, всі заяви, зроблені журналістами, підкріплені документами, опублікованими на сайті розслідувачів.

Як повідомляв УНН, у вівторок у Нідерландах продовжилися судові слухання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі у липні 2014 року.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді із міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня.