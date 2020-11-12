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В Bellingcat разоблачили связь ГРУ с иностранными "журналистами" в распространении фейков о MH17

В Bellingcat разоблачили связь ГРУ с иностранными "журналистами" в распространении фейков о MH17

Киев  •  УНН

 • 19021 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Журналисты с Bellingcat в новом расследовании обнаружили доказательства того, что группа "журналистов" с Bonanza Media на самом деле представляет собой дезинформационный проект, который работает в сотрудничестве с российской военной разведкой, передает УНН со ссылкой на опубликованную в четверг первую часть расследования.

Так, согласно данным журналистов, Bonanza Media - это специализированный медиа-проект, посвященный распространению "альтернативных историй о причинах катастрофы MH17", он был основан в начале 2019 года бывшей журналисткой RT Яной Ерлашовой с помощью известного нидерландского блогера Макса ван дер Верффа.

"Вместе ван дер Верфф и Ерлашова объявили о кампании на Kickstarter по сбору средств для нового "независимого" документального фильма о MH17, который обещал раскрыть "настоящую правду" сбивания, - что "вряд ли стало неожиданностью для тех, кто следил за расследованием MH17", - считают журналисты.

Тем не менее, проект собрал чуть больше 23 тыс. долларов за 18 дней от 67 анонимных доноров, при этом большая часть финансирования, по словам ван дер Верффа и Ерлашовой, поступила от нидерландских доноров.

В течение следующего года Bonanza Media удалось использовать этот скромный бюджет удивительно "гибко":

▪️ команда перемещалась между Малайзией (включая интервью с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом), Россией, оккупированным Россией востоком Украины и Нидерландами;

▪️ портал снял серию документальных фильмов о вероятных свидетелях полета украинского истребителя возле MH17;

▪️ организовал и посетил несколько пресс-конференций и мероприятий в Нидерландах, Великобритании и Малайзии;

▪️ заказал у малазийского эксперта по кибербезопасности исследование, в котором были утверждения о манипуляциях с некоторыми аудиозаписями, использованными в качестве доказательства в расследовании MH17.

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Однако, влияние Bonanza вне массовых и подконтрольных Кремлю СМИ оставалось ограниченным, к неожиданному взлету в январе 2020 года, когда компания объявила, что получила "достоверную информацию, касающуюся досье по MH17, которая еще не была предоставлена общественности", отмечают расследователи.

В последующие два месяца - незадолго до начала судебного разбирательства по делу MH17 - Bonanza Media опубликовала серию "утечек" из внутренних документов Совместной следственной группы (JIT).

"Фактически, анализ содержания и отчетная дата этих истоков показывает, что они, вероятно, были получены в результате взлома одного из офисов стран-членов JIT, Малайзии", - говорится в расследовании.

Документы, которые просочились в Bonanza Media, по оценке журналистов, не содержали компрометирующих материалов о работе JIT - однако, российские государственные СМИ и кремлевские чиновники в полной мере использовали вырванные из контекста цитаты из утечек в заявлениях о провале следственного процесса.

Расследователи также рассказали предысторию о работе "журналистов" платформы. Так, к созданию Bonanza Media ван дер Верфф уже "связался с поддерживаемым Россией сепаратистским правительством на востоке Украины, пытаясь помочь составить рассказ об отсутствии их вины в аварии MH17".

Сообщается, что в 2016 году в сети появилась утечка электронных писем Татьяны Егоровой, сотрудницы "Министерства информации" так называемой "Донецкой Народной Республики" (ДНР).

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"Электронные письма включают в себя ряд переписок с Максом ван дер Верффом, в которых он добровольно дает советы по поводу публичных сообщений о сбитом MH17 и спрашивает прямой доступ к материалам, которые помогут ему в работе. В конце концов, ван дер Верфф запрашивает (и получает) разрешение на посещение и работу в "ДНР", после чего отправляет скан своего паспорта Егоровой", - сообщили журналисты.

Также они сообщают о связи "журналистов" с российской разведкой - ГРУ.

"Не позднее лета 2019 года, когда Bonanza Media завершили работу над документальным фильмом и начали демонстрировать его на публичных мероприятиях, Яна Ерлашова уже координировала деятельность проекта с высокопоставленными офицерами ГРУ. Полученные нами электронные письма и записи телефонных разговоров показывают, что в августе 2019 года полковник Сергей Чебанов - выпускник Академии военной разведки России, имеющий за плечами ряд международных дипломатических должностей, - получал регулярные сообщения о планах Bonanza и будущих событиях. Согласно данным вышек сотовой связи, при большинстве телефонных разговоров с Ерлашовой он находился в штабе ГРУ на Хорошевское шоссе, 76Б в Москве", - заявили в Bellingcat.

По их данным, для тайной связи с основателем и генеральным директором Bonanza Media Чебанов купил телефон, который зарегистрировал на имя несуществующей летней женщины из Грузии.

Несмотря на такие меры безопасности, сообщается, что он также использовал свой обычный телефон.

Журналисты утверждают, что полковник Чебанов разговаривал или писал текстовые сообщения Яне Ерлашовий в среднем два раза в день в период с сентября 2019 года до середины 2020 года.

Ерлашова в свою очередь отправляла полковнику Чебанову черновики статей, предназначенные для публикации на сайте Bonanza Media, а также черновики рекламных материалов для мероприятий с участием Bonanza Media.

Другой пример взаимодействия с ГРУ состоялся 3 мая 2020 года, когда Яна Ерлашова отправила полковнику Чебанову по электронной почте черновик статьи, написанной нанятым нидерландским корреспондентом Bonanza Media Эриком ван де Беком. Статья была опубликована на следующий день на BonanzaMedia.com.

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Согласно другим документам, которые есть в доступе у Bellingcat, коллега Чебанова из ГРУ - Андрей Ильченко, просил Анну Сороку, которая, кажется, является его доверенным политическим контактом в "ЛНР", организовать для команды Bonanza Media разрешение проникнуть в контролируемый сепаратистами регион Донбасса и снимать его. Она отвечает, что ей "нужно разрешение и ФСБ, и Кремля".

"Тот факт, что генерал ГРУ Ильченко пытался организовать въезд Bonanza Media на восток Украины через местных лоялистов, а не в прямом сотрудничестве с ФСБ - ведомством, контролирующим границу России, - также предусматривает, что ГРУ является ведущим российским агентством в распространении дезинформации, что касается сбивания MH17. Это можно объяснить тем, что ракетная установка "Бук", которая сбила MH17, принадлежала и, возможно, также находилась в ведении действующей российской военной части - 53-ей зенитно-ракетной бригады. Тайная зарубежная операция, проводимая российским военным подразделением, обычно контролируется российской военной разведкой; что может быть причиной того, что ГРУ имеет непропорционально большой интерес в уклонении от своего участия в создании трагедии", - заявили расследователи.

Сообщается, что "журналистам" удалось попасть на оккупированный Донбасс. Там команда Bonanza Media, вероятно, искала самоназванных свидетелей атаки "воздух-воздух" на MH17. В то время Яна Ерлашова и сотрудник ГРУ Андрей Ильченко общались более 100 раз.

"Всего через десять дней после того, как команда Bonanza Media вернулась с востока Украины, звонки от их контактов с ГРУ снова начали поступать. Сразу после 15:00 31 января 2020 года Яна Ерлашова получила текстовое сообщение от Ильченко, после чего последовал телефонный звонок и обмен еще шестью текстовыми сообщениями с полковником Чебановым. Два офицера ГРУ общались с ней 29 раз в течение 24 часов. На следующий день после обмена одним телефонным звонком и четырьмя текстовыми сообщениями между полковником Чебановым и Яной Ерлашовой Twitter-аккаунт Bonanza Media с использованием хэштега #BonanzaLeaks опубликовал свой первый "просочившийся" внутренний документ JIT - один из многих, который придет в течение следующих нескольких месяцев", - заявили в Bellingcat.

Во второй части расследования они пообещали рассказать о происхождении "сливов" Bonanza, а также других дезинформационных проектах, направленных на расследование MH17.

Отметим, заявления, сделанные журналистами, подкреплены документами, опубликованными на сайте расследователей.

Как сообщал УНН, во вторник в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта.

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