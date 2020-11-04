Суд в Нидерландах продолжил слушания по делу о катастрофе MH17
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во вторник в Нидерландах продолжились судебные слушания по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем слушания, и мы собираемся продолжить там, где мы остановились вчера. И я дам вам (стороне защиты - ред.) слово для третьей части вашего выступления. О планировании: суд услышал от обвинения, что подготовка ответа займет некоторое время. Ожидается, что он не будет готов раньше четверга, что означает, что на следующей неделе, в четверг, мы продолжим, когда закончим с этой частью слушаний", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.
Напомним, накануне в суде в Нидерландах показали видео с интервью, проведенное адвокатами подозреваемого в катастрофе малазийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова.
Кроме того, в интервью, которое показала сторона защиты, было обнародовано несколько телефонных разговоров, которые ранее не были обнародованы ни Совместной следственной группой, ни Службой безопасности Украины.
17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В мае 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-ей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".
Напомним, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17.