Суд у Нідерландах продовжив слухання у справі про катастрофу MH17

"Ми продовжуємо слухання, і ми збираємося продовжити там, де ми зупинилися вчора. І я дам вам (стороні захисту - ред.) слово для третьої частини вашого виступу. Щодо планування: суд почув від обвинувачення, що підготовка відповіді займе якийсь час. Очікується, що вона не буде готова раніше четверга, що означає, що на наступному тижні, у четвер, ми продовжимо, коли закінчимо з цією частиною слухань", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Нагадаємо, напередодні у суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведене адвокатами підозрюваного у катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Крім того, в інтерв'ю, яке показала сторона захисту, було оприлюднено кілька телефонних розмов, які раніше не були оприлюднені ні Спільної слідчою групою, ні Службою безпеки України.

17 липня 2014 року на сході України було збито літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У травні 2018 року Спільна слідча група по розслідуванню катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Нагадаємо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.