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У Бельгії арештували 4 підлітків за підозрою в підготовці до джихадистського теракту

Київ • УНН

 • 23180 перегляди

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох підлітків, підозрюваних у підготовці джихадистського теракту, після того, як вони обмінялися повідомленнями про плани нападу.

У Бельгії арештували 4 підлітків за підозрою в підготовці до джихадистського теракту

У неділю поліція Бельгії заарештувала чотирьох підлітків після того, як вони нібито обмінювалися повідомленнями про підготовку теракту джихадистів. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що чотирьох підозрюваних – трьох неповнолітніх "пізнього підліткового віку" та дорослого чоловіка 18 років – заарештували під час обшуків за домашніми адресами в Брюсселі, Нинове, Шарлеруа та Льєжі.

Представник федеральної прокуратури повідомив агентству AFP, що деталі ймовірного нападу вважаються "досить тривожними, було прийнято рішення втрутитися".

Не те щоб вони планували щось на завтра, але це виглядало достатньо неминучим, щоб не втрутитися,

- сказав речник прокуратури Ерік Ван Дер Сипт.

Поліція обшукала оселі підозрюваних і вилучила мобільні телефони та ноутбуки для подальшого аналізу. Ні зброї, ні вибухівки виявлено не було.

Ці арешти стали результатом поліцейської операції, спрямованої на виявлення осіб, які можуть бути схильні до насильства та пов'язані з ісламським екстремізмом.

Міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігчелт заявив журналістам, що це не перший випадок, коли влада швидко виявляє молодих людей, які були радикально налаштовані.

Доповнення

Рівень терористичної загрози в Бельгії наразі знаходиться на рівні 3, що означає серйозний ризик нападу, та що загрози є можливими. Найвищий 4-й рівень означає, що напад є неминучим.

Нагадаємо

У листопаді минулого року у Кельні поліція затримала двох підлітків за підозрою в підготовці теракту. Один з затриманих - громадянин росії. Згідно з даними німецьких правоохоронців теракт у Кельні вони планували здійснити під час різдвяного базару 1 грудня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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