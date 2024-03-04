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В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 08:50  •  3971 просмотра

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Бельгийская полиция арестовала четырех подростков, подозреваемых в подготовке джихадистского теракта, после того, как они обменялись сообщениями о планах нападения.

В воскресенье полиция Бельгии арестовала четырех подростков после того, как они якобы обменивались сообщениями о подготовке теракта джихадистов. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что четырех подозреваемых - трех несовершеннолетних "позднего подросткового возраста" и взрослого мужчину 18 лет - арестовали во время обысков по домашним адресам в Брюсселе, Нинове, Шарлеруа и Льеже.

Представитель федеральной прокуратуры сообщил агентству AFP, что детали предполагаемого нападения считаются "достаточно тревожными, было принято решение вмешаться".

Не то чтобы они планировали что-то на завтра, но это выглядело достаточно неизбежным, чтобы не вмешаться,

- сказал представитель прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт.

Полиция обыскала дома подозреваемых и изъяла мобильные телефоны и ноутбуки для дальнейшего анализа. Ни оружия, ни взрывчатки обнаружено не было.

Эти аресты стали результатом полицейской операции, направленной на выявление лиц, которые могут быть склонны к насилию и связаны с исламским экстремизмом.

Министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигчелт заявил журналистам, что это не первый случай, когда власти быстро обнаруживают молодых людей, которые были радикально настроены.

Дополнение

Уровень террористической угрозы в Бельгии сейчас находится на уровне 3, что означает серьезный риск нападения, и что угрозы возможны. Самый высокий 4-й уровень означает, что нападение неизбежно.

Напомним

В ноябре прошлого года в Кельне полиция задержала двух подростков по подозрению в подготовке теракта. Один из задержанных - гражданин России. Согласно данным немецких правоохранителей теракт в Кельне они планировали осуществить во время рождественского базара 1 декабря.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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У Бельгії арештували 4 підлітків за підозрою в підготовці до джихадистського теракту
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В Бельгии арестовали 4 подростков по подозрению в подготовке к джихадистскому теракту

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