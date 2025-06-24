У 2027 році Вімблдон відкриє пам’ятник легенді тенісу - Енді Маррею

Перший британський чемпіон Вімблдону в чоловічому одиночному розряді за 77 років Енді Маррей отримає власну статую у Всеанглійському клубі. Її відкриють у 2027 році - до 150-річчя турніру, пише УНН із посиланням на Independent.

Деталі

Як повідомляє видання, на території Всеанглійського клубу у 2027 році з’явиться пам’ятник Енді Маррею - одному з найвідоміших британських тенісистів сучасності. Саме він двічі вигравав Вімблдон - у 2013 та 2016 роках і завершив професійну кар'єру після участі у своїй п’ятій Олімпіаді.

Як розповіла голова Вімблдонського турніру Деббі Джеванс, ідея встановити статую виникла після емоційного прощання Маррея з тенісом.

Ми чудово відсвяткували Енді, коли він зіграв свій останній матч (у 2024 році), який відбувся на Центральному корті - сказала вона.

Вона також зазначила, що організатори надихнулися прикладом Рафаеля Надаля, якому встановили меморіальну табличку в Парижі.

Ми спостерігали за тим, як Рафа Надалю відкрили таку табличку на Ролан Гаррос, і це було дуже особливо. Ми подумали: чого ми хочемо для Енді? - додала Джеванс.

Маррей особисто бере участь у процесі. Статую відкриють у рік, коли Вімблдон святкуватиме ювілей.

Наша амбіція полягає в тому, щоб ми представили це на 150-ту річницю наших перших чемпіонатів, яка відбулася у 1877 році, тобто у 2027 році - розповіла голова Вімблдонського турніру.

Наразі на території клубу вже є статуї британських легенд тенісу - Фреда Перрі, Вірджинії Вейд, Дороті Раунд, Енн Джонс та інших. Тепер до цієї почесної компанії приєднається і Маррей, який став символом відродження британського тенісу.

Доповнення

Вімблдон - найстаріший і найпрестижніший тенісний турнір у світі. Його історія розпочалася в 1877 році в передмісті Лондона, у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету, і з того часу він перетворився на справжню спортивну легенду. Вімблдон - єдиний з турнірів "Великого шолома", який досі проводиться на трав’яних кортах, зберігаючи свою класичну атмосферу та стиль.

Гравці зобов’язані дотримуватися дрес-коду білого кольору, а матчі на головних кортах перериваються лише в разі дощу або темряви. З 2009 року над Центральним кортом з’явився розсувний дах, що дозволяє грати навіть за негоди.

Турнір щороку збирає кращих тенісистів світу, а перемога у Вімблдоні вважається не просто спортивним досягненням, а частиною історії. Тут вигравали такі легенди, як Роджер Федерер, Серена Вільямс, Бйорн Борг і, звісно, Енді Маррей - перший британець з 1936 року, який переміг у чоловічому одиночному розряді.

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