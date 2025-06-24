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"Неможливо тренуватися": британський "Челсі" зіткнувся з рекордною спекою у Філадельфії

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

Футбольний клуб "Челсі" зіткнувся з неможливістю нормальних тренувань у Філадельфії через рекордну спеку, що сягає 45°C. Менеджер Енцо Мареска заявив, що гравці не можуть повноцінно готуватися до матчів, що викликає занепокоєння щодо проведення майбутніх чемпіонатів світу в США.

"Неможливо тренуватися": британський "Челсі" зіткнувся з рекордною спекою у Філадельфії

Менеджер британського футбольного клубу "Челсі" Енцо Мареска заявив, що "неможливо" організувати нормальні тренування на клубному чемпіонаті світу у Філадельфії, США через попередження про сильну спеку. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Гравці "Блюз" тренувалися на стадіоні "Субару Парк", домашньому стадіоні місцевої команди Вищої ліги футболу (MLS) "Філадельфія Юніон", при температурі 37°C.

За даними accuweather.com, вологість повітря становить 45% і зазначена температура відчувається як 45°C. А в понеділок температура вперше за 13 років перевищила 100 градусів за Фаренгейтом (37,8°C).

Сьогоднішнє ранкове заняття було дуже, дуже, дуже коротким, виснажливим і складним. Інакше не назбирати енергію для гри. Ми лише обговорили завтрашню гру, плани на завтра, і це все. Не більше того. Як бачите, за таких умов і за таких температур це непросто. Ми постараємося зробити все можливе

– сказав Мареска.

Місцева влада закликала мешканців Філадельфії уникати "роботи в умовах високої температури" та "напруженої фізичної активності".

Однак деякі матчі на нещодавно розширеному турнірі ФІФА розпочалися посеред дня, а температура саме була на піку.

Важко працювати за такої температури, але ми тут, намагаємося зробити все можливе і спробуємо перемогти завтра 

– поскаржився Мареска.

Зі схожими проблемами зіткнулися й інші клуби, що викликає занепокоєння щодо можливості проведення Сполученими Штатами чемпіонату світу в цей час наступного року.

Головний тренер дортмундської "Боруссії""Ніко Ковач сказав, що "пітнів, ніби щойно вийшов із сауни" після того, як його команда перемогла "Мамелоді Сандаунс" у суботу в Цинциннаті за температури 32°C.

Після поразки мадридського "Атлетіко" від "Парі Сен-Жермен" з рахунком 4:0 за температури -32°C у Пасадені, півзахисник Маркос Льоренте сказав, що було "жахливо спекотно" і додав: "У мене болять пальці ніг, нігті - це неймовірно".

"Челсі" перебуває під тиском перед своїм останнім матчем групи D проти туніського ЕС Туніс після поразки від бразильського клубу "Фламенго" з рахунком 3:1 минулого туру.

"Синім" потрібно уникнути поразки, щоб кваліфікуватися як другі, що забезпечить їм місце в 1/8 фіналу проти "Баварії", "Бенфіки" або "Бока Хуніорс".

"Челсі" націлився на вінгера "Боруссії" Дортмунд Джеймі Гіттенса02.06.25, 19:31 • 3284 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

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