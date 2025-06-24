"Неможливо тренуватися": британський "Челсі" зіткнувся з рекордною спекою у Філадельфії

Менеджер британського футбольного клубу "Челсі" Енцо Мареска заявив, що "неможливо" організувати нормальні тренування на клубному чемпіонаті світу у Філадельфії, США через попередження про сильну спеку. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

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Гравці "Блюз" тренувалися на стадіоні "Субару Парк", домашньому стадіоні місцевої команди Вищої ліги футболу (MLS) "Філадельфія Юніон", при температурі 37°C.

За даними accuweather.com, вологість повітря становить 45% і зазначена температура відчувається як 45°C. А в понеділок температура вперше за 13 років перевищила 100 градусів за Фаренгейтом (37,8°C).

Сьогоднішнє ранкове заняття було дуже, дуже, дуже коротким, виснажливим і складним. Інакше не назбирати енергію для гри. Ми лише обговорили завтрашню гру, плани на завтра, і це все. Не більше того. Як бачите, за таких умов і за таких температур це непросто. Ми постараємося зробити все можливе – сказав Мареска.

Місцева влада закликала мешканців Філадельфії уникати "роботи в умовах високої температури" та "напруженої фізичної активності".

Однак деякі матчі на нещодавно розширеному турнірі ФІФА розпочалися посеред дня, а температура саме була на піку.

Важко працювати за такої температури, але ми тут, намагаємося зробити все можливе і спробуємо перемогти завтра – поскаржився Мареска.

Зі схожими проблемами зіткнулися й інші клуби, що викликає занепокоєння щодо можливості проведення Сполученими Штатами чемпіонату світу в цей час наступного року.

Головний тренер дортмундської "Боруссії""Ніко Ковач сказав, що "пітнів, ніби щойно вийшов із сауни" після того, як його команда перемогла "Мамелоді Сандаунс" у суботу в Цинциннаті за температури 32°C.

Після поразки мадридського "Атлетіко" від "Парі Сен-Жермен" з рахунком 4:0 за температури -32°C у Пасадені, півзахисник Маркос Льоренте сказав, що було "жахливо спекотно" і додав: "У мене болять пальці ніг, нігті - це неймовірно".

"Челсі" перебуває під тиском перед своїм останнім матчем групи D проти туніського ЕС Туніс після поразки від бразильського клубу "Фламенго" з рахунком 3:1 минулого туру.

"Синім" потрібно уникнути поразки, щоб кваліфікуватися як другі, що забезпечить їм місце в 1/8 фіналу проти "Баварії", "Бенфіки" або "Бока Хуніорс".

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