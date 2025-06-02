"Челсі" націлився на вінгера "Боруссії" Дортмунд Джеймі Гіттенса

Головна зірка "Боруссії" Дортмунд може опинитися у англійській прем'єр-лізі. Атакуючий Півзахисник Джеймі Гіттенс може коштувати "Челсі" близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Челсі відкрив переговори про підписання Джеймі Байно-Гіттенса з "Боруссії" Дортмунд. Вінгер збірної Англії до 21 року, який, як очікується, коштуватиме близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів, є одним з кількох імен, що цікавлять клуб. Головний тренер, а також менеджер англійського клубу клубу Енцо Мареска хоче значно посилити свою команду цього літа, щоб, можливо, навіть поборотися за національний титул наступного сезону.

Довідка

Байно-Гіттенса тривалий час вчився у академії Челсі, але у 2020 році він переїхав у ФРН, увійшовши до складу юнацької команди "Борусія" Дортмунд. У 2022 році він перейшов у першу команду дортмундців.

У сезоні-2023/24 Байно-Гіттенс провів 48 матчів за Боруссію у всіх турнірах, відзначившись 12 забитими м’ячами. Контракт Гіттенса з "Борусією" розрахований до літа 2028 року.

Доповнення

У "Челсі" планують продати кількох гравців протягом літнього трансферного вікна, щоб профінансувати придбання нових гравців. До трансферного списку лондонців можуть потрапити чотирнадцять гравців: Крістофер Нкунку, Жоао Фелікс, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Ренато Вейга, Бен Чілвелл, Аксель Дізазі, Уеслі Фофана, Кірнан Дьюсбері-Холл, Карні Чукумека, Рахім Стерлінг, Трево Чалоба, Леслі Угочукву і тому Мадуеке.

Нагадаємо

У фіналі Ліги конференцій, який відбувся у Вроцлаві, "Челсі" переміг іспанський "Бетіс" з рахунком 4:1, здобувши останній єврокубок, якого не вистачало в колекції англійців.

У фінальному матчі Ліги Європи УЄФА "Тоттенгем" здолав "Манчестер Юнайтед" з рахунком 1:0.

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