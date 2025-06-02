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"Челси" нацелился на вингера "Боруссии" Дортмунд Джейми Гиттенса

Киев • УНН

 • 510 просмотра

Челси начал переговоры о подписании Джейми Байно-Гиттенса из Боруссии Дортмунд. Сумма трансфера вингера может составить около 50 миллионов фунтов стерлингов.

"Челси" нацелился на вингера "Боруссии" Дортмунд Джейми Гиттенса

Главная звезда "Боруссии" Дортмунд может оказаться в английской премьер-лиге. Атакующий Полузащитник Джейми Гиттенс может стоить "Челси" около 50 миллионов фунтов стерлингов.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Челси открыл переговоры о подписании Джейми Байно-Гиттенса из "Боруссии" Дортмунд. Вингер сборной Англии до 21 года, который, как ожидается, будет стоить около 50 миллионов фунтов стерлингов, является одним из нескольких имен, интересующих клуб. Главный тренер, а также менеджер английского клуба клуба Энцо Мареска хочет значительно усилить свою команду этим летом, чтобы, возможно, даже побороться за национальный титул в следующем сезоне.

Справка

Байно-Гиттенс длительное время учился в академии Челси, но в 2020 году он переехал в ФРГ, войдя в состав юношеской команды "Боруссия" Дортмунд. В 2022 году он перешел в первую команду дортмундцев.

В сезоне-2023/24 Байно-Гиттенс провел 48 матчей за Боруссию во всех турнирах, отметившись 12 забитыми мячами. Контракт Гиттенса с "Боруссией" рассчитан до лета 2028 года.

Дополнение

В "Челси" планируют продать нескольких игроков в течение летнего трансферного окна, чтобы профинансировать приобретение новых игроков. В трансферный список лондонцев могут попасть четырнадцать игроков: Кристофер Нкунку, Жоао Феликс, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Ренато Вейга, Бен Чилвелл, Аксель Дизази, Уэсли Фофана, Кирнан Дьюсбери-Холл, Карни Чукумека, Рахим Стерлинг, Трево Чалоба, Лесли Угочукву и тому Мадуэке.

Напомним

В финале Лиги конференций, который состоялся во Вроцлаве, "Челси" победил испанский "Бетис" со счетом 4:1, завоевав последний еврокубок, которого не хватало в коллекции англичан.

В финальном матче Лиги Европы УЕФА "Тоттенхэм" одолел "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.25, 00:33 • 3648 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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