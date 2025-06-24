"Невозможно тренироваться": британский "Челси" столкнулся с рекордной жарой в Филадельфии

Менеджер британского футбольного клуба "Челси" Энцо Мареска заявил, что "невозможно" организовать нормальные тренировки на клубном чемпионате мира в Филадельфии, США из-за предупреждения о сильной жаре. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Игроки "Блюз" тренировались на стадионе "Субару Парк", домашнем стадионе местной команды Высшей лиги футбола (MLS) "Филадельфия Юнион", при температуре 37°C.

По данным accuweather.com, влажность воздуха составляет 45% и указанная температура ощущается как 45°C. А в понедельник температура впервые за 13 лет превысила 100 градусов по Фаренгейту (37,8°C).

Сегодняшнее утреннее занятие было очень, очень, очень коротким, изнурительным и сложным. Иначе не собрать энергию для игры. Мы лишь обсудили завтрашнюю игру, планы на завтра, и это все. Не более того. Как видите, в таких условиях и при таких температурах это непросто. Мы постараемся сделать все возможное – сказал Мареска.

Местные власти призвали жителей Филадельфии избегать "работы в условиях высокой температуры" и "напряженной физической активности".

Однако некоторые матчи на недавно расширенном турнире ФИФА начались посреди дня, а температура как раз была на пике.

Трудно работать при такой температуре, но мы здесь, стараемся сделать все возможное и попробуем победить завтра – пожаловался Мареска.

С похожими проблемами столкнулись и другие клубы, что вызывает беспокойство относительно возможности проведения Соединенными Штатами чемпионата мира в это время в следующем году.

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Нико Ковач сказал, что "потел, будто только что вышел из сауны" после того, как его команда победила "Мамелоди Сандаунс" в субботу в Цинциннати при температуре 32°C.

После поражения мадридского "Атлетико" от "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 при температуре -32°C в Пасадене, полузащитник Маркос Льоренте сказал, что было "ужасно жарко" и добавил: "У меня болят пальцы ног, ногти - это невероятно".

"Челси" находится под давлением перед своим последним матчем группы D против тунисского ЕС Тунис после поражения от бразильского клуба "Фламенго" со счетом 3:1 в прошлом туре.

"Синим" нужно избежать поражения, чтобы квалифицироваться как вторые, что обеспечит им место в 1/8 финала против "Баварии", "Бенфики" или "Бока Хуниорс".

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