В 2027 году Уимблдон откроет памятник легенде тенниса Энди Маррею

Энди Маррей, первый британский чемпион Уимблдона в мужском одиночном разряде за 77 лет, получит собственную статую во Всеанглийском клубе. Ее откроют в 2027 году – к 150-летию турнира, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Как сообщает издание, на территории Всеанглийского клуба в 2027 году появится памятник Энди Маррею – одному из самых известных британских теннисистов современности. Именно он дважды выигрывал Уимблдон – в 2013 и 2016 годах и завершил профессиональную карьеру после участия в своей пятой Олимпиаде.

Как рассказала глава Уимблдонского турнира Дебби Джеванс, идея установить статую возникла после эмоционального прощания Маррея с теннисом.

Мы прекрасно отпраздновали Энди, когда он сыграл свой последний матч (в 2024 году), который состоялся на Центральном корте - сказала она.

Она также отметила, что организаторы вдохновились примером Рафаэля Надаля, которому установили мемориальную табличку в Париже.

Мы наблюдали за тем, как Рафаэлю Надалю открыли такую табличку на Ролан Гаррос, и это было очень особенно. Мы подумали: чего мы хотим для Энди? - добавила Джеванс.

Маррей лично участвует в процессе. Статую откроют в год, когда Уимблдон будет праздновать юбилей.

Наша амбиция заключается в том, чтобы мы представили это на 150-ю годовщину наших первых чемпионатов, которая состоялась в 1877 году, то есть в 2027 году - рассказала глава Уимблдонского турнира.

Сейчас на территории клуба уже есть статуи британских легенд тенниса – Фреда Перри, Вирджинии Уэйд, Дороти Раунд, Энн Джонс и других. Теперь к этой почетной компании присоединится и Маррей, который стал символом возрождения британского тенниса.

Дополнение

Уимблдон – старейший и самый престижный теннисный турнир в мире. Его история началась в 1877 году в пригороде Лондона, во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, и с тех пор он превратился в настоящую спортивную легенду. Уимблдон – единственный из турниров "Большого шлема", который до сих пор проводится на травяных кортах, сохраняя свою классическую атмосферу и стиль.

Игроки обязаны соблюдать дресс-код белого цвета, а матчи на главных кортах прерываются только в случае дождя или темноты. С 2009 года над Центральным кортом появилась раздвижная крыша, что позволяет играть даже в непогоду.

Турнир ежегодно собирает лучших теннисистов мира, а победа на Уимблдоне считается не просто спортивным достижением, а частью истории. Здесь выигрывали такие легенды, как Роджер Федерер, Серена Уильямс, Бьорн Борг и, конечно, Энди Маррей – первый британец с 1936 года, победивший в мужском одиночном разряде.

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