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У 2023 році місцеві громади перерахували на потреби ЗСУ понад 16 мільярдів гривень - Міноборони

Київ • УНН

 • 28375 перегляди

У Міністерстві оборони розповіли, що у 2023 році місцеві громади України добровільно перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби Збройних Сил.

У 2023 році місцеві громади перерахували на потреби ЗСУ понад 16 мільярдів гривень - Міноборони

Протягом 2023 року місцеві громади добровільно перерахували понад 16 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише УНН.

Деталі 

У відомстві пояснили, що обласні центри, об’єднані територіальні громади, райони, міста і селища самостійно приймали рішення щодо виділення коштів безпосередньо тим військовим частинам і на ті напрямки, які вважали найбільш пріоритетними.

Таким чином протягом минулого року субвенції громад були спрямовані: 

  • 11,6 мільярда гривень ‒ для Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, Повітряних і Військово-Морських сил;
  • 2,53 мільярда гривень ‒  для Сил логістики, Сил підтримки, Військ зв’язку та кібербезпеки, Медичних сил, Державної спеціальної служби транспорту;
  • 750 мільйонів гривень ‒ для інших військових формувань (військові навчальні заклади, військова служба правопорядку тощо).

Військові частини можуть вести облікові регістри та допоміжні документи в електронній формі - Міноборони 10.02.24, 14:19 • 32276 переглядiв

Крім зазначених сум, додатково ще 1,3 мільярда гривень місцева влада спрямувала безпосередньо у державний бюджет для закриття нагальних потреб Збройних Сил.

Передусім, це підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення, закупівля БПЛА та комплектуючих до них, човнів, засобів РЕБ та акумуляторних батарей для транспортних засобів. 

Зазначається, що розпорядженням уряду ці кошти спрямовано Міністерству оборони для перерахування визначеним Генеральним штабом військовим частинам. 

Ці вчинки громад – доказ того, що місцеве самоврядування в Україні свідоме і стійке, воно справді втілює принципи демократії та автономії навіть в непростий воєнний час. (...) З боку Міністерства оборони ми робитимемо все можливе, щоб кожна виділена громадами гривня була спрямована на потреби наших воїнів та використана з максимальною ефективністю

- заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо

18,75 млрд грн задонатили українці протягом минулого року у три найбільших фонди, а саме: "United 24", "Повернись живим" та "Фонд Притули", ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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