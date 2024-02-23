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В 2023 году местные общины перечислили на нужды ВСУ более 16 миллиардов гривен - Минобороны

В 2023 году местные общины перечислили на нужды ВСУ более 16 миллиардов гривен - Минобороны

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 12:10  •  5131 просмотра

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В Министерстве обороны рассказали, что в 2023 году местные общины Украины добровольно перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил.

В течение 2023 года местные общины добровольно перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали 

В ведомстве пояснили, что областные центры, объединенные территориальные общины, районы, города и поселки самостоятельно принимали решение о выделении средств непосредственно тем военным частям и на те направления, которые считали наиболее приоритетными.

Таким образом в течение прошлого года субвенции общин были направлены: 

  • 11,6 миллиарда гривен - для Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, Воздушных и Военно-Морских сил;
  • 2,53 миллиарда гривен -  для Сил логистики, Сил поддержки, Войск связи и кибербезопасности, Медицинских сил, Государственной специальной службы транспорта;
  • 750 миллионов гривен - для других военных формирований (военные учебные заведения, военная служба правопорядка и т.д.).

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Кроме указанных сумм, дополнительно еще 1,3 миллиарда гривен местные власти направили непосредственно в государственный бюджет для закрытия насущных потребностей Вооруженных Сил.

Прежде всего, это подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение, закупка БПЛА и комплектующих к ним, лодок, средств РЭБ и аккумуляторных батарей для транспортных средств. 

Отмечается, что распоряжением правительства эти средства направлены Министерству обороны для перечисления определенным Генеральным штабом военным частям. 

Эти поступки громад - доказательство того, что местное самоуправление в Украине сознательное и устойчивое, оно действительно воплощает принципы демократии и автономии даже в непростое военное время. (...) Со стороны Министерства обороны мы будем делать все возможное, чтобы каждая выделенная громадами гривна была направлена на нужды наших воинов и использована с максимальной эффективностью

- заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Напомним,

18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: "United 24", "Вернись живым" и "Фонд Притулы", эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. О

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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