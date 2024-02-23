В 2023 году местные общины перечислили на нужды ВСУ более 16 миллиардов гривен - Минобороны
Киев • УНН
В Министерстве обороны рассказали, что в 2023 году местные общины Украины добровольно перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды Вооруженных Сил.
В течение 2023 года местные общины добровольно перечислили более 16 миллиардов гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Детали
В ведомстве пояснили, что областные центры, объединенные территориальные общины, районы, города и поселки самостоятельно принимали решение о выделении средств непосредственно тем военным частям и на те направления, которые считали наиболее приоритетными.
Таким образом в течение прошлого года субвенции общин были направлены:
- 11,6 миллиарда гривен - для Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, Воздушных и Военно-Морских сил;
- 2,53 миллиарда гривен - для Сил логистики, Сил поддержки, Войск связи и кибербезопасности, Медицинских сил, Государственной специальной службы транспорта;
- 750 миллионов гривен - для других военных формирований (военные учебные заведения, военная служба правопорядка и т.д.).
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Кроме указанных сумм, дополнительно еще 1,3 миллиарда гривен местные власти направили непосредственно в государственный бюджет для закрытия насущных потребностей Вооруженных Сил.
Прежде всего, это подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение, закупка БПЛА и комплектующих к ним, лодок, средств РЭБ и аккумуляторных батарей для транспортных средств.
Отмечается, что распоряжением правительства эти средства направлены Министерству обороны для перечисления определенным Генеральным штабом военным частям.
Эти поступки громад - доказательство того, что местное самоуправление в Украине сознательное и устойчивое, оно действительно воплощает принципы демократии и автономии даже в непростое военное время. (...) Со стороны Министерства обороны мы будем делать все возможное, чтобы каждая выделенная громадами гривна была направлена на нужды наших воинов и использована с максимальной эффективностью
Напомним,
18,75 млрд грн задонатили украинцы в течение прошлого года в три крупнейших фонда, а именно: "United 24", "Вернись живым" и "Фонд Притулы", эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. О
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