У 2015 році кожен третій хворий на рак в Україні прожив менше року від моменту встановлення діагнозу

Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році кількість зареєстрованих випадків раку становила 125 тис. 424 особи.

Водночас, кількість зареєстрованих смертей від раку у 2015 році становила 62 тис. 641 особа.

Додамо, що у 2015 році в Україні найбільшу кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення було зареєстровано у Дніпропетровській обл. — 12 тис. 225 осіб (18,8% випадків захворювання виявлено під час профоглядів). Друге місце в Україні за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на злоякісні новоутворення у 2015 році належить м.Києву – 10 тис. 763 особи (58,2% випадків захворювання виявлено під час профоглядів), третє - Харківській області, де було зареєстровано 9 тис. 261 особа, хвора на рак (31,1% випадків захворювання виявлено під час профоглядів).

Водночас найменшу кількість хворих на рак у 2015 році було зареєстровано у Чернівецькій обл. – 2 тис. 416 осіб, Волинській області – 2 тис. 858 осіб та Рівненській обл. – 2 тис. 717 осіб.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

Нагадаємо, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання головного лікаря медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірурга Антона Шкіряка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

При цьому, за словами директора Національного інститут раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.